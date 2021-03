publié le 17/03/2021 à 18:45

Pour Fabien Roussel, "il n’y a que des mauvaises décisions à prendre" contre l’épidémie de Covid-19, alors qu’un reconfinement est à l’étude dans les Hauts-de-France et l’Île-de-France. Pour autant, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF) a plaidé, mercredi, au micro de RTL, pour "qu'on étudie la stratégie zéro Covid au lieu de la stratégie vivre avec le Covid".

"On sent que l’étau se resserre autour de nous", a expliqué le député du Nord, jugeant que "le gouvernement a gâché le mois de février. Il y avait certainement des décisions à prendre de reconfinement dès le mois de février quand les écoles étaient fermées, pendant les vacances", a-t-il aussi estimé. Et de poursuivre : "Je souhaiterais qu’il y ait des règles claires et acceptables pour tous, avec une projection. Parce qu’on a besoin de voir la sortie du tunnel".

"Il n’y a pas la politique vaccinale nécessaire, urgente, indispensable, que nous devrions avoir", a encore lancé le patron des communistes français, dénonçant par ailleurs "les choix très libéraux de l’Union européenne dans cette politique vaccinale, en s’inscrivant dans une loi de l’offre et de la demande, en négociant à moindre prix, avec des indemnités les plus avantageuses pour les Big pharmas".

Fabien Roussel juge aussi "que sur chaque vaccin, il ne peut pas y avoir de propriété intellectuelle. Il faut lever les brevets, comme plusieurs pays dans le monde le demandent aujourd’hui".

Interrogé par Thomas Sotto sur la suspension du vaccin d’AstraZeneca, le parlementaire estime que "nous avons besoin de tous les vaccins. Et en même temps, s’il faut que l’on puisse avoir une communication transparente (…) en suspendant quelques jours ce vaccin, je préfère qu’on fasse ce choix-là, et rapidement faire une commission transparente et leur dire la réalité des chiffres". "Moi je suis pour qu’on se fasse vacciner rapidement, personnellement je le ferai", a encore assuré Fabien Roussel.