Coronavirus, États-Unis, violence : Raffarin alerte sur le risque de "guerre civile"

publié le 03/11/2020 à 15:17

Des mois à venir sous haute tension. Jean-Pierre Raffarin dépeint un horizon très compliqué pour la France qui fait face à la deuxième vague de coronavirus et à la crise économique. Sur Franceinfo, l'ancien premier ministre conseille au gouvernement de faire preuve de réalisme vis-à-vis de la situation actuelle.

"Je pense qu'il faudrait dire clairement aux Français que ça va durer plus longtemps, explique-t-il. Et que quand la crise sanitaire sera terminée, nous aurons des crises sociales et des crises financières".

Jean-Pierre Raffarin se dit "très inquiet de la montée de la violence" en Europe. "Cette violence est mondiale, ajoute-t-il. On ne respecte plus les règles, la loi est souvent contestée et peu appliquée. On va vers des sociétés où le vivre ensemble est menacé". L'ancien premier ministre pointe "le risque" de "guerre civile", notamment aux États-Unis.

Quand la politique fait de la violence un outil, on ne maîtrise plus rien Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre Partager la citation





Au sein de l'Hexagone, "les Français sont montés les uns contre les autres" avec "deux camps qui ne se parlent plus" et des brutalités qui deviennent le vocabulaire commun de la politique". "Tout ce qui est fait sur la laïcité et la République est très important. On a inventé la politique contre la violence, mais quand la politique elle-même fait de la violence un outil, on ne maîtrise plus rien", alerte-t-il.