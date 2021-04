et Marie-Pierre Haddad

publié le 25/04/2021

Le maintien des examens du BTS en présentiel ne cesse de déclencher la colère des étudiants. Selon Le Journal du Dimanche, l'avocat Fabrice di Vizio a déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la République (CJR), au nom de mille étudiants, contre les ministres Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 25 avril, Jean-Michel Blanquer a déclaré : "Ce serait beaucoup plus facile de dire oui à tout le monde. Je serais plus populaire. Ce serait plus simple, je ne serais pas attaqué devant le juge pénal. Mais ce n'est pas le sens que j'ai de mes responsabilités".

Le ministre de l'Éducation a expliqué entendre les demandes des étudiants qui souhaitent que le contrôle continu soit instauré cette année pour le BTS. Il a aussi rappelé qu'une session de rattrapage a été créée et aura lieu en juillet. "Ce sont des oraux qui permettent de prendre en compte les difficultés des élèves", explique-t-il. Autre point : "Nous ferons un coaching personnalisé pour chaque élève de BTS qui en a besoin et qui aurait raté la première session. Elle a lieu ces jours-ci", a annoncé Jean-Michel Blanquer.