CARTE - Coronavirus : découvrez le taux d'incidence dans votre département

Santé publique France alerte sur l'explosion du nombre de contamination de Covid-19 aujourd'hui en France. Le nombre de contaminations "devrait légèrement dépasser les 200.000" sur les dernières 24 heures, a annoncé mardi 5 juillet le ministre de la Santé François Braun lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

La septième vague épidémique "augmente ces derniers jours" et "nous enregistrons de l'ordre de 120.000 cas (par jour) en moyenne cette dernière semaine, avec un nombre de cas qui devrait légèrement dépasser les 200.000 ce soir", a déclaré le ministre en ouverture d'une discussion sur le projet de loi "de veille et de sécurité sanitaire"

Dans son point épidémiologiste du jeudi 30 juin, Santé publique France indiquait déjà que le taux d'incidence était en forte augmentation dans toutes les régions françaises. Il augmentait particulièrement dans les régions du Sud avec +73% en Provence-Alpes-Côte

d’Azur (724/100 000), +68% en Corse (698) et +64% en Occitanie (773). L’incidence la plus élevée était toujours observée en Île-de-France (968, +50%). Du côté des épidémiologistes, on estime que le pic de cette vague ne devrait pas survenir avant la fin du mois de juillet.

Les taux d'incidences dans tous les départements français

Très peu de départements comptabilisent moins de 800 cas pour 100.000 habitants. Parmi les bons élèves, on peut noter les départements de :

- l'Orne avec 699 cas (Normandie),

- la Mayenne avec 697 cas (Pays-de-la-Loire),

- Lot-et-Garonne avec 753 cas ( Nouvelle-Aquitaine),

- la Haute-Loire avec 789 cas (Auvergne-Rhône-Alpes),

- le Puy-de-Dôme avec 994 cas (Auvergne-Rhône-Alpes),

- l'Allier avec 768 cas (Auvergne-Rhône-Alpes),

- Vosges avec 668 cas (Grand-Est),

- les Ardennes avec 710 cas (Grand-Est),

- l'Aube avec 730 cas (Grand-Est),

- la Haute-Marne avec 530 cas (Grand-Est),

- la Meuse avec 634 cas (Grand-Est),

- la Meurthe-et-Moselle avec 769 cas (Grand-Est).

- Haute-Saône avec 758 cas (Bourgogne-Franche-Comté)

- le Territoire de Belfort avec 777 cas (Bourgogne-Franche-Comté)

- Saône-et-Loire avec 783 cas (Bourgogne-Franche-Comté)

- la Nièvre avec 703 cas (Bourgogne-Franche-Comté)

