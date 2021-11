Coronavirus : le point sur la situation en France ?

Alors que l'épidémie de coronavirus flambe à nouveau, avec un nombre de cas quotidiens en France qui frôle les 10.000 et qu'Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce mardi soir, où en est exactement la situation ? Pendant les vacances, le seuil d’alerte a de nouveau été dépassé dans plusieurs départements : plus de 50 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Ils sont surtout en région Rhône-Alpes, dans le Centre-Val de Loire, une partie de la Bretagne, de l’Occitanie, l’Alsace et la Lorraine.

En France désormais, le masque est obligatoire à l'école dans plus de 60 départements et la mesure pourrait être généralisée à tout le pays rapidement. C'est en tout cas l’avis des épidémiologistes, car à l'exception de 7 départements, l’incidence remonte partout. C’est en Guyane et en Martinique qu’on compte le plus grand nombre de nouveaux cas, et en métropole, 6 départements sont passés au-dessus d'un taux d'incidence de 100 : le Maine-et-Loire, les Bouches-du-Rhône, les Ardennes, la Haute-Corse, la Creuse et le Jura. Paris devrait les rejoindre ce lundi.



Les entrées à l’hôpital et en réanimation progressent aussi puisque les courbes repartent à la hausse : près de 6.800 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus. Chaque jour, 70 malades sont admis en réanimation, essentiellement de personnes non vaccinées. Aujourd’hui, 10% des personnes éligibles au vaccin ne le sont toujours pas, même si la vaccination progresse. Dimanche 7 novembre, on a franchi le cap des 100 millions de doses injectées en France. En tout, 51 millions de Français ont eu au moins une piqure.

Une 5ème vague aussi forte que les précédentes ?

Grâce au vaccin, la 4ème vague de septembre dernier comptait beaucoup moins de cas graves. Pour 1.000 nouveaux cas recensés, il y avait deux fois moins d’hospitalisations que lors de la 3e vague du printemps et à l’époque, il y avait beaucoup moins de Français vaccinés : moins des deux tiers. Aujourd’hui c’est 90%. Donc cette 5e vague, devrait être moins forte.

Attention cependant, il y a peut-être autour de vous encore des personnes âgées non vaccinées, des personnes fragiles qui n’ont pas eu leur 3e dose. Et même si vous êtes vaccinés, vous pouvez avoir le virus. Il sera moins grave pour vous, mais vous pourrez le transmettre. Il faut donc redoubler de prudence, car les gestes barrières sont moins appliqués et on ne vous demande pratiquement plus votre passe sanitaire.

C'est pourquoi Emmanuel macron devrait demander aux Français demain soir de se reprendre. L'hôpital est exsangue et avec les grippes et les gastros, même si la 5e vague est plus faible, les soignants auront du mal à faire face.