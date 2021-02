Coronavirus en France : Emmanuel Macron teste la stratégie du cas par cas

et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/02/2021 à 12:47

Des restrictions nationales à un resserrement local. Emmanuel Macron cherche à trouver le bon équilibre pour gérer la crise sanitaire du coronavirus. Après avoir décidé, malgré la pression du monde scientifique, de ne pas mettre en place un troisième confinement, le président de la République applique une nouvelle stratégie : le cas par cas.

Premier département concerné : les Alpes-Maritimes. Pour enrayer la flambée de l'épidémie, un confinement a été instauré pour les deux weekends à venir. Second sur la liste, la ville de Dunkerque. Jean Castex a demandé "des mesures supplémentaires de freinage".

Olivier Véran reconnaît que "la tendance n'est pas bonne". En visite à l'hôpital d'Argenteuil, le premier ministre a observé la "montée des eaux préoccupante" du coronavirus. Quels seront les prochains départements qui pourraient basculer sous le régime de nouvelles restrictions ? Certains conseillers surveillent les cas de l'Alsace et de l'Île-de-France.

Éviter de gérer une France façon gruyère

Ces mesures locales n'éloignent pas pour autant l'idée d'un reconfinement sur le plan national. Dans la majorité, ils sont nombreux à s'interroger sur cette stratégie à moyen ou long terme. "On a lancé une pièce et on attend de voir de quel coté elle retombe", résume un cadre de la majorité.

Autrement dit, soit l'exécutif parvient à faire retomber la pression épidémique avec ses confinements locaux. Soit les variants sont trop forts et le confinement national deviendra inéluctable. Pas question de gérer une France façon gruyère.

Un conseiller reconnait que cette stratégie est tenable avec seulement quelques départements concernés. Pour exemple, le 16 janvier dernier, le gouvernement s'était retrouvé avec 25 départements concernés par un couvre-feu 18 heure et avait fini par faire basculer tout le pays.

Les élus passent d'une schizophrénie à l'autre Un conseiller d'Emmanuel Macron auprès de l'AFP Partager la citation





Sur le terrain, la stratégie du funambule est de mise. À Dunkerque, les élus se sont concertés et préfèreraient "donner une dernière chance" à la ville d'échapper au confinement. Un conseiller d'Emmanuel Macron confie à l'AFP que les élus "passent d'une schizophrénie à l'autre : ceux qui demandent le confinement ne sont pas loin d'être les mêmes à avoir demandé le contraire quelques jours auparavant".