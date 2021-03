Coronavirus : Élisabeth Borne testée positive

publié le 14/03/2021 à 21:15

La crise du coronavirus a inexorablement transformé la vie quotidienne des Français et leur façon de travailler. Il en va de même pour le gouvernement, et plus généralement toute la classe politique, qui, depuis mars 2020, doit s'adapter à la crise sanitaire.

Après Emmanuel et Brigitte Macron et Bruno Le Maire, Élisabeth Borne a annoncé ce dimanche 14 mars avoir été testée positive au coronavirus. La ministre du Travail a indiqué sur Twitter qu'elle continuera malgré tout à assurer ses fonctions "à distance".

"Testée positive à la COVID-19, je continuerai d'exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien", a-t-elle tweeté. La ministre du Travail doit co-animer lundi 15 mars avec Jean Castex et Bruno Le Maire la troisième conférence de dialogue social qui réunira en visioconférence l'exécutif avec les partenaires sociaux.

La précédente conférence, le 26 octobre, avait été marquée par la nécessité de trouver des réponses à la crise, à quelques jours du second confinement. Cette fois-ci, il s'agit pour le gouvernement de se projeter vers la "sortie de crise", comme l'y ont invité les partenaires sociaux, notamment la CFDT.

Le gouvernement souhaite élaborer une "méthode pour à la fois travailler sur les scénarios de levée de restrictions sanitaires" et "trouver le bon calendrier, le bon dosage" pour "travailler au débranchement progressif des aides", a expliqué Matignon.