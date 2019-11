Fontainebleau : un octogénaire tue sa femme avant de se suicider

et AFP

publié le 04/11/2019 à 23:01

Un homme de 87 ans a tué sa femme de 88 ans avant de se suicider, samedi 2 novembre, dans un appartement d'une résidence pour personnes âgées à Fontainebleau. L'enquête, confiée au Parquet de Melun, va être classée sans suite.

Selon les premiers éléments, l'homme a tué sa femme avec un fusil avant de retourner l'arme contre lui, a précisé la procureure de Melun, Béatrice Angelelli, confirmant une information du Parisien. D'après le quotidien, c'est une infirmière, habituée du couple puisqu'elle s'occupait d'eux matin et soir, qui a découvert les deux corps sans vie. La femme était allongée dans le lit du couple, avec, dans la tête, une balle de 22 Long Rifle. Le mari, lui, a été retrouvé dans une autre pièce, assis dans un fauteuil, la carabine à ses pieds. Il s'est tiré une balle dans la tête.

Une source proche de l'enquête a déclaré que la femme était invalide et souffrait de "graves crises de démence". Un état que ne supportait plus son mari. "C'est un drame de la vieillesse", a déclaré cette même source. D'après la page Facebook selon la page "Facebook Féminicides par compagnons ou ex", il s'agit du 128e féminicide de l'année.