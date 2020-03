Coronavirus : contaminé, Christian Estrosi assure aller "pour le mieux"

publié le 17/03/2020 à 13:38

"Je vais pour le mieux". C'est ce qu'a déclaré Christian Estrosi ce mardi 17 mars après l'annonce de sa contamination au coronavirus Covid-19. Des nouvelles rassurantes de l'élu qui a tenu à expliquer qu'il souffrait simplement de "courbatures, de fièvre et de céphalées".

"On s'est dit qu'il valait mieux s'assurer si on avait été touché ou non. Il nous a été révélé, à ma femme et moi, 3 heures plus tard, que nous étions positifs", a confié le maire de Nice à BFMTV. Malgré tout aucun symptôme grave pour l'instant pour Christian Estrosi, qui assure continuer à travailler à distance. "Je vais pour le mieux, je suis confiné avec ma famille à la maison depuis laquelle je continue à gérer la commune", a-t-il expliqué.

Concernant l'allocution d'Emmanuel Macron de ce lundi 16 mars au soir restreignant les déplacements sur le territoire, Christian Estrosi estime que le Président "a pris la bonne décision", même s'il pense qu'"on aurait dû annuler le premier tour des élections, mais que le processus était lancé".

"Moi-même, qui ait annulé ma campagne, nous savons qu'il y a une exigence chez les responsables publics a s'occuper de la santé publique"





"Moi-même, qui ait annulé ma campagne, nous savons qu'il y a une exigence chez les responsables publics a s'occuper de la santé publique", a conclu l'édile. Pour rappel, il est arrivé largement en tête au premier tour des municipales. Le maire sortant LR, élu depuis 2008 et candidat à un troisième mandat, a été tout proche d'une réélection dès le premier tour avec un score de 47,62% des suffrages.