publié le 09/07/2018 à 20:37

Le discours d’Emmanuel Macron devant les députés et les sénateurs à Versailles ce 9 juillet était trop long selon Olivier Mazerolle. Mais il n’avait rien à voir avec celui de l’an dernier qui avait été maillé de considérations philosophiques.



C’était un discours pour tout le monde, le président a fait des efforts pour renouer le contact avec les Français. Il a fait preuve d’humilité et il avait le langage d’un chef de l’État qui n’a rien changé à sa ligne politique. "Il n’y a pas l’économie d’un côté et le social de l’autre". Emmanuel Macron a affirmé qu’il fallait soutenir les entreprises pour défendre les salariés.

Puisqu'il était très attaqué sur son absence de politique sociale il a livré sa conception de la société. Pour lui, la vraie politique sociale n’est pas de permettre vivre un peu moins mal avec un peu plus d’argent mais d’avoir la possibilité de sortir de sa condition précaire. Pour autant, Macron ne fait pas de cadeaux et n’a fait aucunes concessions sur le fond. Il a eu au moins un mérite : il fixe un cap sans tromper sur la marchandise. Et il a fait l’effort pour donner envie d’y croire.