Réforme des retraites : ce que le système par points pourrait impliquer

publié le 31/05/2018

Il est désormais possible de donner son avis sur la réforme des retraites. À l'occasion du lancement du site de "concertation publique", ce jeudi 31 mai, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, s'est exprimé dans une interview donnée au Parisien. Le point phare de la réforme ? Le système par points pour tous.



"Le revenu donnera un droit à points, vous aurez une portabilité des droits quel que soit le type d’employeur et le secteur. L’objectif est qu’à carrière identique, revenu identique, la retraite soit identique", explique Jean-Paul Delevoye au Parisien. Qu'implique ce système ?

"La notion de durée disparaît", assure le haut-commissaire à la réforme des retraites. Il vante ainsi le respect "de la liberté de choix" que garantirait la réforme, en permettant à chacun de décider quand partir en retraite, s'il juge son nombre de points cumulés suffisant ou non. Le haut-commissaire à la réforme des retraites souligne néanmoins que "l'âge actuel de 62 ans devrait être conservé". En cause : le risque que des départs anticipés ne mènent des gens à avoir des petites retraites... et ne "pèsent sur la solidarité nationale".

La présentation d'un projet de loi prévue pour l'été 2019

Concernant les chômeurs, les personnes en situation précaire ou handicapées - lésés par le système à points basé sur les revenus de l'emploi - Jean-Paul Delevoye ne livre pas encore de mesure concrète. "Voilà un des débats que nous devrons avoir" ; "tous ces sujets sont sur la table", affirme-t-il.







La question des 42 régimes spéciaux sera abordée au second semestre de l'année 2018. "On va regarder quelles sont les différences avec le régime universel, les convergences possibles et les spécificités qu’il est justifié de maintenir comme par exemple pour les militaires ou pour les régimes des indépendants", assure-t-il au Parisien. Autre question abordée au second semestre : une éventuelle part de capitalisation. "La question se pose pour les plus gros salaires qui excéderaient un certain plafond (au-dessus de 120 000 € de revenus, 160 000 € ou plus)", indique Jean-Paul Delevoye.



Si la participation est ouverte jusqu'au 25 octobre, la présentation d'un projet de loi n'est prévue que pour l'été 2019. L'application de la réforme, quant à elle, ne devrait pas avoir lieu avant 2025.