Florence Parly est l'invitée de RTL

et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/12/2018 à 07:09

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, alliés des États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique (EI), ont vivement réagi, jeudi 20 décembre, à la décision du président Donald Trump de retirer les troupes américaines présentes en Syrie, Moscou la jugeant en revanche fondée.



"Daech n'est pas rayé de la carte, ni ses racines d'ailleurs, il faut vaincre militairement de manière définitive les dernières poches de cette organisation terroriste", a lancé la ministre française des Armées Florence Parly. La France reste donc militairement engagée malgré le retrait surprise des États-Unis.

Sur le plan intérieur, la ministre des Armées craint-elle un acte 6 des "gilets jaunes" ? Fermeture "préventive" du Château de Versailles, appel à des manifestations et occupations : des "gilets jaunes" veulent poursuivre leur mobilisation samedi 22 décembre et même vendredi 21 décembre, jour de l'anniversaire d'Emmanuel Macron, mais le nombre d'actions prévues est en recul, après un "acte V" marqué par une plus faible mobilisation.

