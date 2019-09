publié le 29/09/2019 à 03:04

Éric Zemmour vent debout contre les immigrés et l'islam. Le polémiste a ouvert la réunion ce samedi 28 septembre à Paris autour de l'ancienne députée d'extrême droite Marion Maréchal, en quête d'une "alternative" à Emmanuel Macron, en lançant une violente charge contre l'islam et les immigrés "colonisateurs".

Il s'exprimait lors d'une "convention de la droite" à Paris, réunissant plusieurs représentants de la droite conservatrice et identitaire. Récemment condamné pour provocation à la haine religieuse, Éric Zemmour, qui était à Perpignan lundi aux côtés du député RN Louis Aliot, a jugé que les "problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam", dans un discours très violent contre les immigrés "colonisateurs" et "l'islamisation de la rue".

"Entre vivre (et vivre) ensemble, il faut choisir", a-t-il dit en citant Renaud Camus, adepte de la thèse complotiste et controversée du "grand remplacement" de la population européenne et chrétienne par une population immigrée et musulmane. "Le retour en arrière ne fait pas un avenir. (...) Tout cela ne rassemble que les craintifs", lui a rétorqué l'essayiste Raphaël Enthoven, seul contradicteur à s'exprimer.

"Retournez en Algérie" a lancé quelqu'un dans la salle, qui l'a sifflé quand il a évoqué la nécessité d'"assumer les crimes contre l'humanité" pour ne pas "donner à la francité tous les attributs du communautarisme".