publié le 08/01/2021 à 08:41

Après les masques et les tests, l'État est mis en cause dans sa gestion de la campagne de vaccination. Thierry Mandon, ex-secrétaire d'État à la Réforme de l'État et à la Simplification dans le gouvernement Valls I tente d'expliquer le retard de l'État et les raisons de ses manquements.

"La capacité d'anticiper, de prévoir. On n'est pas les seuls à avoir eu des difficultés à le faire mais qu'il s'agisse de l'interprétation des signaux faibles, qu'il s'agisse de la question des vaccins et de la nécessité de vacciner, on a eu des difficultés d'anticipation", commence-t-il.

"Puis il y a la difficulté logistique à produire une politique publique. Cela se joue sur une difficulté de la machine publique par rapport à ce qui est nouveau. C'est un problème de culture profonde de l'État. Cette crise révèle les difficultés profondes de l'État. Par exemple, on est fasciné par le contrôle. On a une faiblesse à appréhender la mise en œuvre concrète des réformes. On sait penser ce qu'on a l'habitude de penser mais on a du mal à faire", estime l'actuel directeur de la Cité du design de Saint-Etienne.

"Le problème c'est qu'en France la décision est magique. Regardez cette histoire de "conseils de défense". On a l'impression que c'est l'élection du pape et qu'on attend la fumée blanche pour savoir qui va être élu. Tout est dans cette métaphore-là, dans ce dessin-là, il y a toute la problématique française. Ce qui est grave c'est de s'entêter dans une piste et de devoir faire un virage à 180 degrés après, c'est comme ça qu'on détruit la confiance", analyse Thierry Mandon.