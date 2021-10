Congrès LR : le rassemblement derrière Bertrand, ce n'est pas pour maintenant

Xavier Bertrand propose à ses rivaux de droite de se rencontrer très vite pour préparer un "congrès de rassemblement", pas "un congrès d'affrontement". Le président des Hauts-de-France n'est pas fan du congrès tel qu'il se profile, à savoir une vraie compétition entre plusieurs candidats devant les adhérents LR. Pour lui, ça ressemble un peu trop à une primaire, certes fermée, mais une primaire quand même.

"On en a souffert des primaires, assure-t-il sur France 2 le 30 septembre, la primaire de 2016 a été une primaire de division. Ce que je lance ce soir c'est un appel au rassemblement de ma famille politique, des candidats à la primaire, pour que nous puissions l'emporter".

À l'origine, Xavier Bertrand ne paraissait pas hostile au congrès, mais cela pourrait avoir été un coup de poker menteur. Ce qu'il souhaite, c'est un congrès d'intronisation avec tous les autres rassemblés derrière lui.

Valérie Pécresse et Michel Barnier pas prêts à renoncer

Ses rivaux ne veulent pas se laisser faire. "Ce n'est pas un self-service, peste un proche de Valérie Pécresse. Elle, elle accepte les règles du jeu depuis le début". L'idée d'introniser Xavier Bertrand sans livrer bataille est d'autant plus inacceptable pour le camp Pécresse qu'un sondage Opinionway la donne aujourd'hui à 15%, quand Xavier Bertrand est à 15 ou 16%.

Dans le camp de Michel Barnier, les commentaires ne sont pas plus sympathiques envers Xavier Bertrand. "C'est un aveu de faiblesse et une drôle de conception de la démocratie, torpille l'un de ses lieutenants. Quand on n'aime pas l'affrontement et le débat, on ne fait pas de politique" Bref, le rassemblement, ce n'est pas maintenant.