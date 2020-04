publié le 20/04/2020 à 02:33

"Cette fermeture est tout à fait injuste pour le pouvoir d'achat des parisien.ne.s, en particulier les plus modestes qui ont vu leur revenu baisser à cause de la crise". Mardi 14 avril, des élus écologistes ont lancé une pétition en ligne réclamant "la réouverture immédiate des marchés alimentaires" à Paris. Selon eux, la fermeture décidée le 23 mars dernier par le gouvernement pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus fragiliserait les familles aux revenus modestes et issues des quartiers populaires.

C'est ce qu'ils expliquent dans ce texte mis en ligne par le candidat Europe Écologie les Verts aux municipales dans le XVIIIe arrondissement de la capitale, Émile Meunier, où ils dénoncent "une situation incohérente et injuste". D'après eux, "les plus modestes n’ont pas les moyens d’acheter dans les grandes surfaces où le prix des denrées de base est parfois trois fois plus cher que sur les marchés".

"Plus d'un tiers des marchés ont rouvert dans toute la France, y compris dans des grandes villes. Personne ne comprendrait que nous soyons incapable d'en faire de même à Paris", expliquent-ils dans le communiqué. En effet, si certains marchés ont pu rouvrir sur dérogations préfectorales en France, les marchés parisiens restent confrontés au refus des préfectures.

En outre, dans les colonnes du Parisien, la tête de liste écologiste à Paris, Anne-Claire Boux, a expliqué que, à Paris, "certains quartiers ne comptent presque pas de supermarchés (...) Et, lorsque il y en a, chacun a pu constater une réelle flambée des prix : lorsque l'on dépense beaucoup plus pour s'alimenter, on a mécaniquement moins d'argent pour les autres produits de première nécessité, d'hygiène, notamment".



Une situation "injuste également pour les producteurs et leurs revendeurs qui ont une trésorerie fragile et pour lesquels un arrêt de leur vente pourrait entraîner la fermeture définitive de leur activité, faute de débouchés", détaillent encore les élus écologistes dans leur communiqué.