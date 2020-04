Coronavirus : les supermarchés tirent-ils vraiment profit de la crise ?

publié le 01/04/2020 à 17:33

La frénésie d’achats dans les supermarchés constatée au début du confinement s’est sérieusement calmée. Il n’y a plus d’embouteillages de caddies, et plus de chiffre d’affaires équivalent à celui de Noël.

De la fin février à début mars, les achats de produits alimentaires et de grande consommation ont grimpé de 6 à 10%. Le 16 mars, jour de l'annonce pressentie du confinement, les ventes ont progressé de 237%, selon la société d'études IRI. Puis, les ventes ont baissé de 22 % la fin de semaine des 21 et 22 mars. Les stocks étaient faits. Les supermarchés ont enregistré un tiers de visites en moins ces derniers jours.

Assiste-t-on à un retour à une consommation normale pour autant ? "Non, le volume est supérieur de 10% aux volumes habituels, explique François Lenglet. Probablement pour une raison très simple : il n’y a plus de cantine, plus de restaurant, donc les gens mangent chez eux le midi. Ils ont besoin de remplir davantage leur frigidaire."

Seulement 6% des Français habitent à moins de 5 minutes d’un hypermarché. Les grands perdants sont donc les grandes surfaces, parce qu’elles sont éloignées des lieux de vie et puis parce qu’il y a la peur de la contamination. De nombreux Français se disent "dans un supermarché il y a plus de monde, donc il y a plus de chances d’être contaminé". Les consommateurs préfèrent des surfaces plus accessibles et les livraisons en drive ont bondi de 65%.

