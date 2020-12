publié le 02/12/2020 à 15:22

Voici le documentaire qui va sans doute vous tenir en haleine pendant le mois de décembre sur Netflix. Dans la grande tradition des séries "true crime" qui racontent les célèbres affaires criminelles américaines, Netflix a donné carte blanche au réalisateur français Jalil Lespert pour qu'il enquête sur l'immense scandale politico-sexuel qui a effacé Dominique Strauss-Kahn de l'échiquier politique.

Le documentaire baptisé Chambre 2806 : l'Affaire DSK comptera 4 épisodes. Il reviendra sur les faits qui se sont déroulés le 14 mai 2011, dans cette suite de l'hôtel Sofitel de New York, où une femme de chambre de cet établissement luxueux dit avoir été agressée sexuellement par le directeur général du Fonds monétaire international.

Cette série produite par l'agence Capa est la première grande incursion du réalisateur du biopic Yves Saint Laurent dans le monde du documentaire et de l'enquête. Cette série n'est pas un docu-fiction, personne ne joue le rôle de Dominique Strauss-Kahn par exemple. Le réalisateur n'a pas souhaité reproduire la réalité comme il a pu le faire avec le célèbre couturier ou la cour de Louis XIV dans la série Versailles. Ici, on retrouve les attributs classiques des enquêtes journalistiques avec des images d'archives et un grand nombre d'entretiens filmés.

> Chambre 2806 : L'Affaire DSK | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Jalil Lespert tisse autour de l'affaire du Sofitel toute une myriade d'autres affaires satellites : l’enquête pour népotisme ouverte en 2008, l'affaire Tristane Banon ou encore le dossier du Carlton de Lille.

Des affaires qui n'ont pas de conséquences judiciaires puisque les dossiers tombent les uns après les autres : plainte abandonnée, relaxe, prescription, accord financier se succède. Mais médiatiquement et politiquement, les conséquences sont quasi-immédiates et durables. Celui qui était pressenti pour devenir président de la République devient radioactif et cette affaire devient l'une des mèches de l'explosion globale #MeToo.

Chambre 2806 : l'Affaire DSK compte de nombreux témoins et experts de cette affaire pour éclairer les téléspectateurs : la journaliste Raphaëlle Bacqué du Monde qui avait suivi l'affaire et coécrit Les Strauss-Kahn avec Ariane Chemin, l'ancienne garde des Sceaux Élisabeth Guigou, de nombreux intervenants américains viennent raconter le combat judiciaire et, surtout, Nafissatou Diallo. Les 4 épisodes seront à retrouver sur la plateforme Netflix à partir du 7 décembre 2020.