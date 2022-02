César 2022 : nommés, favoris, votants... Tout ce qu'il faut savoir sur la 47e cérémonie

Tears for Fears de retour après 18 ans d'absence avec un nouvel album "The Tipping Point"

La 47e cérémonie des César aura lieu ce soir. L'occasion pour le cinéma français de décerner ses trophées aux meilleurs films, comédiens, réalisateurs et techniciens de l'année.



Les César 2022 ont lieu à l'Olympia avec, comme l'an dernier un protocole sanitaire assez strict : remettants et nommés seront dans la salle avec un minimum d'accompagnants.

C'est Antoine De Caunes qui sera, pour la dixième fois, le maître de cérémonie. Danièle Thompson en est la Présidente, et l'actrice américaine Cate Blanchett recevra quant à elle un César d'honneur. Au total, 24 trophées seront remis parmi lesquels une nouveauté à saluer : le César des meilleurs effets visuels, spécialité dans laquelle les Français figurent parmi les meilleurs au monde.

Cette 47e édition va avoir la lourde tâche d'essayer de faire oublier les deux précédentes plutôt catastrophiques.

L'objectif : revenir aux fondamentaux

En 2020, juste avant l'épidémie de Covid-19, c'est le virus Polanski qui avait donné la fièvre à la soirée sur fond de règlement de comptes interne avec l'équipe de direction de l'époque incarnée par Alain Terzian. L'an dernier, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, on se disait que ça allait s'apaiser mais la cérémonie avait viré au meeting politique sur l'air de "la culture a été sacrifiée pendant la pandémie" avec notamment Corinne Masiero transformée en filet mignon sur scène.

Résultat : une impression de confusion, de gâchis, des audiences en chute libre et la fameuse "grande fête du cinéma français" envoyée aux oubliettes. Cette année, l'idée est de revenir aux fondamentaux : d'où la présence d'Antoine De Caunes au pupitre et de Danièle Thompson à la présidence. Rappelons que la fille de Gérard Oury, symbole d'un cinéma grand public de qualité, faisait partie de l'ancienne équipe de direction des César. Tout ça sent donc l'apaisement.

Les films en compétition, un cocktail bien dosé

Ça va être compliqué de polémiquer sur le thème rabâché : "les César récompensent des films que personne n'a vus". C'est faux, à commencer par Illusions perdues de Xavier Giannoli, adaptation de Balzac célébrée en salles par plus de 850.000 spectateurs.

L'ascension et la chute d'un jeune poète ambitieux dans le Paris frivole du début du XIXe siècle. 15 nominations au total pour ce très grand film, notamment celle de Benjamin Voisin, héros tragique de l'histoire. Ça serait injuste que le César du meilleur espoir masculin lui échappe.

Si vous aimez la comédie musicale, vous serez servis : 11 nominations pour Annette de Leos Carax avec Marion Cotillard, injustement absente des nommés, et Adam Driver, qui, lui, fait partie des potentiels vainqueurs. Pour ce film, c'est un peu plus pointu : 320.000 entrées seulement pour ce film. 1,3 million pour Aline de Valérie Lemercier, le formidable vrai-faux biopic de Céline Dion. Il est cité à 10 reprises. Autre gros succès populaire, nommé lui 7 fois : Bac nord de Cédric Jimenez : le quotidien de flic marseillais, coincés entre la loi des cités et la guerre des polices. Bac nord qui pourrait pâtir de la récupération politique de l'extrême droite qui veut absolument en faire un film politique alors que c'est avant tout une histoire humaine.

Citons aussi les 6 nominations de La Fracture, l'ode aux "gilets jaunes" de Catherine Corsini, les 5 nominations de Boîte noire de Yann Gozlan, autre gros succès du box-office et des Olympiades de Jacques Audiard. Bref vous le voyez : un tableau assez fidèle de ce que le public et la profession ont aimé en 2021...

Qui vote ?

Les 4.959 membres de l'Académie, représentatifs de tous les métiers du cinéma, peuvent donner leurs voix. Au premier tour, c'est pour qui ils veulent, au 2e, c'est pour ceux qui reviennent le plus souvent dans chaque catégorie. C'est un vote à bulletin secret pour les films français sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.



L'an dernier, il y a eu près de 200 films. Évidemment, tous ne sont pas nommés ce soir d'où, les regrets de certains comme à chaque fois : pourquoi Kaamelott, Les Tuche 4, OSS 117 et autres ne figurent pas parmi les nommés alors que des millions de spectateurs les ont vus ?



Encore une fois, les César c'est un vote professionnel mais le palmarès réussi généralement à contenter tout le monde : l'an dernier, Adieu les cons d'Albert Dupontel, à la fois film d'auteur et vrai succès populaire, avait été l'un des plus récompensés.

Qui sont les favoris ?

Pour les films : si ça ne dépendant que de moi, Illusions perdues de Xavier Giannoli remporterait à coup sûr les César du meilleur film et du meilleur réalisateur. Son adaptation de Balzac est sublime, brillante, virtuose, tellement moderne dans ce qu'elle raconte.



Mais attention à 3 candidats moins vus certes, mais adoubés par le métier : L'événement d'Audrey Diwan, impressionnante fresque féministe sur l'avortement dans les années 60, La fracture de Catherine Corsini qui m'a totalement laissé de marbre et Onoda d'Arthur Harari, l'histoire vraie d'un soldat japonais qui refusa de croire que la seconde guerre mondiale était finie et qui passa 10.000 jours dans la jungle philippine jusqu'en 1974. Trop long mais superbe.

Pour les acteurs et actrices : chez les dames, j'adorerais que Valérie Lemercier soit récompensée : ce qu'elle fait dans Aline est une vraie performance d'actrice. Je vois aussi Virginie Efira en embuscade pour Benedetta car là-aussi elle y est allée à fond dans ce personnage de nonne lesbienne du XVIIe siècle et puis elle n'a jamais reçu le prix.



Pour les messieurs, Benoît Magimel me semble tout désigné : même si De son vivant, le film d'Emmanuelle Bercot, a été un échec, la prestation de Magimel en prof de théâtre mourant du cancer est tout bonnement étourdissante : face à lui notamment Pierre Niney pour Boîte noire, Gilles Lellouche pour Bac nord et pourquoi pas l'américain Adam Driver pour Annette.



Retrouvez l'intégralité du palmarès et les temps forts de cette 47e cérémonie des César dès 21h sur RTL.fr.