"Presque", "Adieu Paris", "Les promesses"... Les films à voir (ou éviter)

Coup de cœur : "Presque", film écrit, réalisé et joué par Bernard Campan et Alexandre Jollien

Avant de passer aux nouveautés de la semaine dans les salles obscures, un point sur les résultats du box-office. Le phénomène Spider-Man vient de passer sa 6e semaine en tête des entrées avec quasiment 6,7 millions de spectateurs... Dans le monde, on atteint 1,7 milliard de dollars de recettes : c'est le sixième plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Tom Holland, qui incarne désormais l'homme-araignée, voulait prendre des vacances et faire une pause : pas sûr qu'on lui laisse faire ses valises chez Marvel !

Côtés nouveautés : Nightmare Alley le dernier Guillermo Del Toro démarre autour des 160.000 et L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch un peu au-dessus des 100.000. La vraie performance reste celle d'Adieu M. Haffman qui passe les 430.000 en 15 jours.

Parmi les 14 films qui sortent sur nos écrans, commençons par un coup de cœur : Presque réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jollien. L'histoire d'une double rencontre : dans la vie et devant une caméra. Cela fait une quinzaine d'années que ces deux-là ont fait connaissance. Campan, l'Inconnu qui porte mal son nom et Jollien, philosophe écrivain handicapé de naissance. Un coup de foudre amical qui devient aujourd'hui un duo de cinéma dans ce film qu'ils ont écrit à deux et qui parle de la différence et du regard des autres...

Imaginez Louis, croque-mort en route avec son corbillard pour amener un cercueil en Suisse, obligé de faire route commune avec Igor, livreur à vélo qu'il a renversé. Tandem improbable qui va apprendre à se découvrir et se confronter aux a priori. C'est simple, beau, solaire, drôle et touchant.

Un autre premier film à l'affiche, Une jeune fille qui va bien, réalisé par une comédienne qu'on connaît bien : Sandrine Kiberlain. La comédienne se lance avec un film totalement lumineux même si son thème est sombre. L'histoire d'Irène, jeune fille de 19 ans, qui apprend le théâtre et connaît son premier amour dans une insouciance totale... Sauf que nous sommes en 1942 à Paris et qu'Irène est une juive française. La folie nazie et la complicité de Vichy vont changer son destin. Mise en scène enlevée, écriture moderne, casting formidable notamment Rebecca Marder épatante pensionnaire de la Comédie Française. Une jeune fille qui va bien est une vraie réussite et Sandrine Kiberlain signe des débuts plus que prometteurs, à partir d'une histoire qui nous rappelle que le pire est toujours une option même quand la vie semble paisible

Adieu Paris, le nouveau film d'Édouard Baer réunit dans une brasserie huit ex-gloires des arts et de la culture. Une étude sur l'ego, la nostalgie, le temps et les modes qui passent. Casting fou : Gérard Depardieu, Pierre Arditi, Benoît Poelvoorde, François Damiens, Bernard le Coq, Bernard Murat, Daniel Prévost, Jackie Berroyer, Jean-François Stévenin mais aussi Léa Drucker, Isabelle Nanty ou Ludivine Sagnier... Les amateurs y retrouveront le style bordélique d'Édoaurd Baer, sa poésie, sa folie comme dans même une envolée lyrique sur le pot-au-feu. Ça aurait mérité plus de fond, d'écriture et de cadre pour que ça nous raconte vraiment quelque chose...

Deux films sur le monde politique

À moins de trois mois de l'élection présidentielle, la politique s'invite sur nos écrans cette semaine. D'abord dans Les promesses de Thomas Kruithof dans lequel Isabelle Huppert incarne la maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, décidée à ne pas briguer un troisième mandat mais engagée dans un projet complexe de rénovation d'une cité insalubre... Mais voilà qu'on lui propose d'entrer au gouvernement à la faveur d'un remaniement. Que faire ? Abandonner toute ambition ? Saisir l'occasion ? De quoi en tout cas bouleverser son calendrier d'autant que le poste lui échappe finalement mais qu'elle décide de repartir au combat, de se représenter à la mairie pour faire aboutir son projet et profiter de ce coup de projecteur politique au plus haut niveau de l'État. Une décision qui fait grincer les dents au sein du parti. Isabelle Huppert et Reda Kateb portent ce passionnant Les promesses.

Politique encore avec Municipale de Thomas Paulot ou comment un comédien va s'improviser candidat dans la petite ville de Revin dans les Ardennes, bouleversant évidemment les codes, les habitudes et la vie de la commune. C'est cinglant, désabusé, (c'est d'ailleurs la limite de l'exercice), mais assez jouissif à regarder.