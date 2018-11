Cérémonies du 11 novembre : "Un objet de fierté pour les Français", pour Mazerolle

publié le 09/11/2018 à 20:21

Après une semaine où il a été chahuté, Emmanuel Macron va retrouver la plénitude de sa fonction présidentielle et le prestige qui va avec. Dimanche 11 novembre, il recevra les chefs d'État du monde entier pour le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre.



"Il va recevoir une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, et pas des moindres. Trump, Poutine, les Européens seront là, mais aussi les Africains et des Asiatiques. Retrouver toutes ces personnalités à Paris pour parler de la paix, devrait être un objet de fierté pour les Français", explique Olivier Mazerolle

"Sans vouloir sous-estimer l'importance du prix du carburant, qui a tenu tous les esprits en haleine durant ces journées, on peut peut-être admettre que la paix n'est pas un sujet négligeable", insiste l'éditorialiste de RTL.