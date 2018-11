publié le 09/11/2018 à 11:20

Le cours du pétrole est en baisse depuis octobre, mais pourtant on ne le ressent pas. Si le prix du baril a diminué de 20% en un mois, les répercussions à la pompe ne sont que de quelques centimes. Le gouvernement veut que la corrélation entre la baisse du cours du pétrole et le prix à la pompe soit mieux visible.



"Ce qui influence le prix à la pompe, ce n'est pas le prix du pétrole, mais c'est la cotation sur le gazole à Rotterdam chaque jour. Or comme on entre en saison d'hiver, on a une forte demande en fioul domestique", explique Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières.

Il assure que "c'est en France que les prix hors taxe sont les plus bas d'Europe" grâce à un marché ultra concurrentiel. Depuis 15 ans, les grandes surfaces en font même "un produit d'appel" selon Francis Duseux. "Il y a une dizaine d'années, nous on avait joué la qualité et les prix étaient plus élevés mais nos volumes s'écroulaient et on a bien compris que si on s'aligne pas aux pris des grande surfaces à un ou deux centimes près, on ne vend plus d'essence et de gazole", assure le président de l'Union française des industries pétrolières.



Mais combien gagne l'industrie pétrolière française lorsqu'elle nous vend un litre d'essence ? "Pour la grande majorité des gens qui vendent de l'essence, c'est un centime par litre net", assure Francis Duseux. Une marge très compliquée à baisser selon lui. Il dit être "au taquet pour être compétitif. Ainsi, la demande du gouvernement de rogner sur les marges des compagnies pétrolières et les stations essence est pour lui impossible à appliquer car sur chaque litre de carburant, il y a un "océan de taxes".