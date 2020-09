publié le 01/09/2020 à 19:54

Premières tensions au sein du gouvernement Castex ? En dénonçant "l'ensauvagement de la société", Gérald Darmanin a déclenché des crispations chez son collègue de la Justice. Éric Dupond-Moretti a récusé les mots utilisés par le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa.

"L'ensauvagement, c'est un mot qui (...) développe le sentiment d'insécurité", a-t-il estimé. Or "pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité" qui est "de l'ordre du fantasme" et est nourri par "les difficultés économiques" et "certains médias". Réponse de son collègue de la place Beauvau : "On peut utiliser des mots différents. Personnellement, j'utilise le mot d'ensauvagement et je le réitère".

Face à cette polémique, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve met en garde contre "la tentation des ministres de l'Intérieur à toujours utiliser des concepts qui ont vocation à parler aux Français". Et d'ajouter : "Je pense qu'il vaut mieux convoquer les valeurs et les faits".

Des "objectifs de communication"

En octobre 2016, Bernard Cazeneuve avait qualifié sur RTL, les auteurs d'une attaque de policiers à Viry-Châtillon de "sauvageons". "Un terme qui a rappelé celui employé par Jean-Pierre Chevènement en 1999, pour désigner des mineurs multirécidivistes, coupables de délinquance classique", rappelle BFMTV. À cette époque, "le ministre de l'Intérieur avait été critiqué et accusé d'exclure les 'jeunes en difficulté' en utilisant cette expression", indique le site.

Quatre ans plus tard, l'ancien ministre "regrette" d'avoir employé ce terme. "Après avoir utilisé ce mot, quand j'ai vu qu'il suscitait des débats que je n'aurais pas souhaité voir prévaloir, j'ai regretté de l'avoir utilisé", a-t-il confié. "Plutôt que d'utiliser des concepts pour frapper les esprits, dans une période où la politique toute entière est dirigée vers des objectifs de communication, il vaut mieux donner du sens, en convoquant des valeurs", a-t-il conclu.