Christophe Castaner se fait-il discret ? Est-il moins présent dans les médias ? Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 2 juin, Laurent Nuñez a assuré que "Christophe Castaner est aux manettes. J'ai été nommé secrétaire d'État auprès de lui, par rapport à des compétences et des connaissances des questions de sécurité. Il est bien présent", explique-t-il.



Selon Le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron aurait demandé à Christophe Castaner "d'éviter les micros tendus et tweete un peu moins". "Ça c'est des questions de communication. Ça n'a rien à voir avec l'effectivité de la présence de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. Rien a voir avec le fait que c'est bien lui le premier flic de France", assure le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.

Il s'est aussi exprimé sur la polémique entre le procureur de Paris et le ministre de l'Intérieur. Rémy Heitz, chargé des investigations sur l'attaque au colis piégé de Lyon, a publié mardi 28 mai, une rare réaction aux déclarations répétées du ministre de l'Intérieur et du maire de Lyon en rappelant qu'il était "le seul" autorisé à rendre publics des éléments couverts par le secret de l'enquête.

Laurent Nuñez a répété que "Christophe Castaner dans toutes les déclarations qu'il a faites (...) a été extrêmement prudent dans tout ce qu'il a dit (...) Il y a eu plusieurs prises de parole à ce moment-là et je n'exclus pas complètement que le procureur de Paris ait pu viser un ancien ministre de l'Intérieur qui lui a donné un certain nombre d'indications".



Il désigne ainsi les propos tenus par Gérard Collomb, qu'il en profite pour tacler : "Gérard Collomb a été un peu imprudent. Il a rappelé à Christophe Castaner qu'il convenait d'être prudent quand on est ministre et je pense que même quand on est ancien ministre, il faut veiller au respect de la procédure".