Intrusion à la Pitié-Salpétrière : Christophe Castaner est-il fragilisé ?

publié le 05/05/2019 à 07:13

L'affaire Castaner et son rétropédalage. Le ministre de l'Intérieur avait parlé "d'attaques", après l'irruption de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris. Ses mots se sont transformés, lors d'un mea culpa, en "intrusion violente".



Le patron de Beauvau espérant mettre fin au dossier. Sauf que, ils sont nombreux sénateurs, députés à réclamer son audition devant le Parlement ou même sa démission. Ce qui est sûr, c'est que, il sera au centre des échanges, mardi 7 mai, lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale.

Un ministre chahuté qui a reçu le soutien de son patron, le chef du gouvernement, Édouard Philippe. Et pas que... Christophe Castaner conserve le soutien d'Emmanuel Macron. Le président de la République est dans une relation de confiance et d'exigence avec son ministre de l'Intérieur. Ils sont en lien constant, et Christophe Castaner lui a rendu compte des événements, étape par étape, explique un conseiller du chef de l'État.

Un usage intempestif de Twitter ?

Voilà pour l'affichage en haut lieu. Pourtant, certains conseillers gouvernementaux reconnaissent un flottement au lendemain de la manifestation du 1er mai. Ils s'interrogent à demi-mot sur l'usage intempestif du compte Twitter du ministre de l'Intérieur, alors que tous les faits n'étaient pas établis.



Mais ils invoquent aussi le contexte de violences répétées lors des manifestations pour tenter d'expliquer son un communication trop émotionnelle. Bref, à l'Élysée comme à Matignon, on se serait bien passé de cette énième polémique suscitée par Christophe Castaner. Mais, à ce stade, il n'est pas question de donner satisfaction à l'opposition qui réclame son départ.