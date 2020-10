Cannabis : 1.947 amendes dressées "la semaine dernière", annonce Darmanin

et Marie-Pierre Haddad

publié le 08/10/2020 à 19:56

Ses déclarations avaient marqué les esprits. Le 14 septembre dernier, Gérald Darmanin avait déclaré s'opposer à la légalisation du cannabis qu'il qualifiait de "merde". Au micro de RTL, le ministre de l'Intérieur a annoncé que "1.947 amendes" ont été dressées "la semaine dernière" concernant la consommation de drogues.

Depuis le 1er septembre, l'amende forfaitaire de 200 euros pour tous les usagers de drogue, notamment de cannabis, a été généralisée en France. Revendiquant une politique du chiffre, Gérald Darmanin a poursuivi en indiquant que "612 interpellations" avaient été effectuées "en une semaine" dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants.



"80 kilos de stupéfiants" ont été saisis, a aussi indiqué le ministre. Selon le locataire de la place Beauvau, "la drogue, c'est l'ossature de la délinquance en France".

Quant à ses propos tenus sur le cannabis, le ministre, souvent comparé à Nicolas Sarkozy, assume. "J'ai toujours été comme cela, peut-être que ça peut choquer et je m'excuse si les oreilles chastes n'aiment pas les gros mots, déclare-t-il. Dans la cuisine française, il y a le gros sel et le petit sel. Les deux sont intéressants. Il y a des petits mots et des gros mots, tant qu'ils ne sont pas orduriers, ils permettent de dire les choses".

Gérald Darmanin revendique le fait "d'utiliser des mots qu'utilisent mes compatriotes de Tourcoing (...) Je n'ai pas d'élément de langage et je parle, me semble-t-il, comme il faut que le cœur parle".