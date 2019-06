publié le 27/06/2019 à 14:10

À Tours (Indre-et-Loire), Christophe Bouchet, le maire radical de la ville a dû fermer 18 écoles de sa commune (sur 58) à cause de la chaleur. Ces fermetures, qui concernent environ 2.500 élèves par école, ont été bien gérées par les parents et les autres écoles. Le président avait en effet averti que la société allait devoir s'adapter à ces fortes chaleurs qui deviendront de plus en plus fréquentes.

Mais faut-il réfléchir à un grand plan canicule pour les écoles ? Oui, selon Christophe Bouchet, qui doit d'ailleurs présenter un "Plan école" le 2 juillet prochain.



"Les écoles n'ont pas les normes de confort, tant pour l'hiver que pour l'été sur le plan thermique", explique-t-il. "Il faut aussi reconstruire beaucoup d'écoles qui ont été construites selon des modes constructives des années 1950 ou 1960 et qui sont aujourd'hui des passoires thermiques".

Des solutions trop chères

Mais reconstruire pourrait paraître impossible à réaliser pour certaines villes aux budgets insuffisants. Le maire de Tours rappelle en effet que les normes de sécurité imposées par l'État sur les constructions rendent les écoles publiques plus chères à bâtir que les écoles privées.

Écoles mal orientées, baies vitrées sans store, fenêtres montées sur acier... Les problèmes sont nombreux et les solutions coûteuses. "On a aujourd'hui beaucoup de solutions constructives", ajoute le maire en prenant exemple sur la végétalisation des toits des écoles. "Mais elles coûtent très cher" pour différentes raisons "que l'État doit prendre en compte" pour améliorer la scolarité des élèves.

Le maire évoque également l'idée de décaler les horaires de cours des élèves, afin d'éviter de les périodes de zénith du soleil. "Est-ce qu'il faut, l'été, avoir des classes entre 14h et 16h, c'est une vraie question qu'il faut se poser".