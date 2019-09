Le meilleur de Laurent Gerra avec Brigitte Macron et Marine Le Pen

publié le 14/09/2019 à 11:01

Alors que les insultes à l'égard de Brigitte Macron, se multiplient de la part des dirigeants brésiliens, celle-ci commence à en avoir marre. "Envoie un missile sur le Brésil ! Ils ne font rien qu’à m’insulter !", commande-t-elle à son président de mari. Line Renaud a, quant à elle, une autre idée pour arrêter les moqueries : "Vous n’avez qu’à envoyer la Coloniale ! Après la Guyane, à nous le Brésil !".

Mohammed a fait son entrée dans le classement des prénoms les plus donnés en France. Une nouvelle qui angoisse quelque peu Marine Le Pen : "Ça commence par les prénoms, et un jour, on ouvre une boîte de cassoulet, et on découvre un couscous-merguez à l’intérieur, madame".

Toujours à l'affût de nouveaux talents, l'agent Dominique Besnehard a décelé un certain potentiel chez Cédric Villani. "Je le trouve super, pour jouer dans le biopic de Nana Mouskouri. Même pas besoin de coiffeur et costumière", nous dit-il.