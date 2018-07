Melania Trump et Brigitte Macron à une exposition sur le peintre français Paul Cézanne, à la National Gallery of Art de Washington

publié le 24/04/2018 à 21:56

Elles n'ont pourtant pas beaucoup de choses - à part un mari président bien sûr - en commun. Brigitte Macron et Melania Trump occupent une place de choix dans la rencontre de leurs époux, lors de cette première visite d'État officielle. Emmanuel Macron et Donald Trump, entre deux séances de discussions, enchaînent les séances photos à quatre, avec leurs femmes. Et si les deux hommes rivalisent de démonstrations d'amitié, les deux First Ladies ne sont pas en reste.



Et quand les deux Présidents ne sont pas là, les deux femmes partagent des moments ensemble, comme ce mardi 24 avril où, dans l'après-midi, elles sont allées visiter une exposition sur le peintre français Paul Cézanne, à la National Gallery of Art. Une excursion qui contraste avec la lourdeur du protocole traditionnel du matin, lors d'une visite d'État à la Maison Blanche.

En dépit de leur différence d'âge, les deux femmes affichent devant les photographes leur proximité. La veille, elles avaient affiché leur complicité dans les jardins de la Maison Blanche, discutant en se tenant la main alors que leurs époux plantaient un chêne, symbole de l'amitié historique franco-américaine.

Deux parcours diamétralement opposés

L'une, blonde aux yeux bleus âgée de 65 ans, est issue de la bourgeoisie de province. Professeure de français, titulaire d'une maîtrise de lettres, elle animait un atelier théâtre quand elle a rencontré son futur mari. Elle a activement participé à la campagne électorale qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir en mai 2017, et assume leur différence d'âge (24 ans).



L'autre, brune aux yeux également bleus de près de 20 ans sa cadette (47 ans), a grandi dans une famille modeste en Slovénie. Elle a étudié un an à l'Université de Ljubljana avant une carrière internationale de mannequin qui l'a menée à Paris, Milan et New York. C'est là qu'elle a épousé Donald Trump en 2005 avant d'être naturalisée américaine.



Discrète, elle s'est peu impliqué dans la campagne électorale de 2016, marquée par le plagiat d'un ancien discours de Michelle Obama. Elle a attendu l'été pour s'installer à Washington, préférant que leur fils Barron termine son année scolaire à New York.



De rendez-vous officiels en sommets internationaux, les deux femmes affichent désormais leur amitié. Deux points communs les rapprochent : leur combat pour l'éducation et leur goût pour la mode.