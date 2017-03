publié le 30/03/2017 à 06:02

Quelque dix semaines après l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, son épouse reste toujours aussi discrète. Melania Trump est même presque invisible si on la compare à Michelle Obama, qui était omniprésente pour défendre les causes dont elle s’occupait. La nouvelle First Lady était mercredi 28 mars au Département d'État pour participer à la remise de prix pour des femmes récompensées pour leur courage.



Pour la première fois depuis le 20 janvier, elle a pris la parole en public pour saluer l’engagement de ces femmes. Trois des douze lauréates viennent de pays musulmans frappés par le décret migratoire de son mari, qui a finalement été cassé par la justice. Donc si le décret était en place, elles n'auraient peut être pas pu venir aux États-Unis recevoir leur prix. Mais la Première dame a posé avec une femme voilée à qui elle remettait ce prix.

Au micro, elle a lancé un message beaucoup plus ouvert que celui de son mari vis-à-vis des étrangers. "Nous devons maintenant commencer à nous battre contre nos vieilles peurs et nous battre pour la justice et nous élever contre le mal et les injustices où qu'elles se produisent", a déclaré Melania Trump qui, rappelons-le, est elle-même une immigrante (elle a grandi en Slovénie).

"We are all ultimately members of one race: the human race," Melania Trump said in rare remarks at State Department https://t.co/YG8ZXd2k3B pic.twitter.com/MDdAl4S0h5 — CBS News (@CBSNews) 29 mars 2017

Elle est pour l'instant si discrète que les Américains ne la connaissent pas encore très bien. Pendant la campagne, elle avait donné de rares interviews, et n'avait pris la parole que trois fois lors de réunions publiques. Depuis les cérémonies d’investiture, on l’a aperçue une fois en Floride avec la femme du premier ministre japonais, pour une balade dans un jardin, au bras de son mari pour des dîners. Mais c’est à peu près tout, à part une visite dans une école.

"I urge you to not be afraid to fail ... as long as you learn from it," First Lady Melania Trump says to young women https://t.co/58Plw0kKKh pic.twitter.com/QBM9Hlqcuf — CBS News (@CBSNews) 29 mars 2017

Donc elle reste très en retrait. Mais sa cote de popularité grimpe : plus seize points depuis l’investiture. Une majorité d’Américains ont une bonne opinion de la Première dame. C'est beaucoup plus que son mari qui dit, d’ailleurs, qu’il en est fier et qu’il se demande bien comment elle a pu gagner autant de popularité, qu’il faudrait peut-être qu’il s’inspire d’elle car lui s’enfonce dans les sondages.

Pres. Trump says Melania Trump's poll numbers are "through the roof": "She has to give us the secret." https://t.co/pARqk6qnfl pic.twitter.com/CPeXi1Rdbh — ABC News Politics (@ABCPolitics) 29 mars 2017

Melania Trump ne vit toujours pas à la Maison Blanche. Elle passe l’essentiel de son temps à New York, à la Trump Tower, officiellement pour que leur fils Barron, 10 ans, finisse son années scolaire. Officieusement, il est question qu’elle reste ici jusqu'à la fin du mandat. Mais cela coûte cher en sécurité : rien que pour la police de New York, entre 126.000 à 146.000 dollars par jour. Et là, on ne compte même pas le Secret Service !



C'est simple : son choix de vivre à la Trump Tower va coûter plus cher aux contribuables que l'ensemble des subventions pour la culture et les arts que veut supprimer la Maison Blanche. Une pétition lui demandant de déménager à la Maison Blanche a déjà été signée par plus de 200.000 personnes.