et AFP

publié le 24/04/2018 à 16:57

Le président américain Donald Trump a rendu hommage mardi 24 avril, au gendarme français qui a donné sa vie pour sauver une otage lors d'un attentat jihadiste en France le mois dernier. "Il y a à peine quelques semaines, nous avons ajouté un nouveau nom à cette liste de nos grands héros, celui d'un courageux policier français nommé Arnaud Beltrame", a déclaré Donald Trump au côté d'Emmanuel Macron lors d'une allocution à la Maison-Blanche.



Et le chef d'État américain ne s'est pas arrêté là assurant que le colonel Beltrame était "un grand homme". "Il a regardé le mal en face et n'a pas cillé. Il a donné sa vie pour ses voisins, pour son pays et pour la civilisation elle-même", a-t-il ajouté.

Le président américain avait auparavant salué "la belle amitié entre les États-Unis et la France" en évoquant le marquis de Lafayette, qui prêta main-forte aux insurgés américains commandés par le général George Washington contre les Anglais au 18e siècle, et les soldats américains qui débarquèrent en 1944 à Omaha Beach, en Normandie.