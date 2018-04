Trump et Macron "veulent tout bouleverser", estime un journaliste

publié le 24/04/2018 à 08:34

À première vue, tout les oppose. Emmanuel Macron et Donald Trump n'ont pas le même tempérament et ne sont pas sur la même ligne politique. Pourtant, au commencement de la visite d'État du locataire de l'Élysée aux États-Unis, l'éditorialiste du New York Times Roger Cohen a répondu aux questions d'Élizabeth Martichoux et a dressé quelques parallèles entre ces deux hommes, qui ont malgré tout noué des liens atypiques malgré leurs différences.



Plutôt favorable au président français et hostile au magnat de l'immobilier, Roger Cohen estime que Donald Trump et Emmanuel Macron se ressemblent dans leur finalité. Ce sont deux personnes "qui veulent tout bouleverser. Emmanuel Macron veut moderniser la France et rencontre beaucoup d'opposition, le président Trump veut tout bouleverser, il veut une autre Amérique", explique le journaliste.

Les deux hommes auraient également en partage quelques traits de caractère, comme un amour-propre exacerbé. "Il y a un narcissisme chez les deux, même si je trouve qu'il y a beaucoup de différences là-dessus", poursuit Roger Cohen. "Le narcissisme du président Trump est quelque chose d'obsessionnel (...). Le narcissisme d'Emmanuel Macron, c'est celui d'un homme de 40 ans qui est arrivé au sommet, mais il y a une certaine cohérence."

Emmanuel Macron passera trois jours au pays de l'Oncle Sam. Une visite au programme dense, qui se terminera par une rencontre avec des étudiants de l'université George-Washington, avant de regagner l'Hexagone.