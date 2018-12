et Clémence Bauduin

publié le 24/12/2018 à 23:20

C'est une photo bon enfant, illustrant deux protagonistes tout sourire, mais la présence de Brigitte Macron auprès du critiqué "roi des forains" ne passe pas inaperçue. La Première dame, en promenade sur le marché de Noël des Tuileries à Paris dimanche 23 décembre, a salué Marcel Campion et posé à ses côtés. Certains politiques dénoncent ce cliché, l'homme d'affaires étant poursuivi en justice pour diffamation et injure homophobe. Mais le principal intéressé évoque "une visite privée".



"C'était une visite privée, (Brigitte Macron) était comme les autres personnes en train de se balader dans le marché de Noël", affirme Marcel Campion. "Elle a dû savoir que j'étais là parce que ses gardes du corps m'ont dit qu'elle souhaitait me saluer. C'est la première fois que je lui adresse la parole. Elle nous a félicités, elle a dit 'bravo c'est vraiment un très beau marché, c'est joli, mes enfants adorent, mes petites-enfants adorent', c'est tout", raconte-t-il.



Certains politiques ont critiqué vertement la rencontre entre la Première dame et Marcel Campion. "Pas si grave, finalement, l'homophobie ?", s'est interrogé Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris, sur Twitter. Mais pour le forain, pas de lien entre cette photo et une quelconque complaisance avec ses sorties polémiques. "Je ne pense pas que ce soit un soutien personnel, c'est un soutien au marché de Noël, aux activités qu'on représente", estime Marcel Campion.

Décrié pour ses propos homophobes, il conteste. "Toutes ces histoires qu'il y a eu, cette histoire d'homophobie, c'est simplement quelques élus qui étaient autour de la maire de Paris qui sont des pervers parce que pendant qu'ils venaient nous féliciter, ils nous faisaient beaucoup de mal, c'est tout. Il n'y a qu'une victime dans cette histoire, c'est les forains et moi-même, estime-t-il. Mais toujours est-il qu'on est là, que c'est un beau marché de Noël, les Parisiens sont là et les forains sont en train de travailler."