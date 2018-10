Muncipales à Paris : "J'ai décidé d'être candidat", annonce Marcel Campion

publié le 17/10/2018 à 22:45

C'est désormais officiel : Marcel Campion sera candidat à l'élection municipale de Paris en 2020. "J'ai décidé d'être candidat, de ne plus me cacher", annonce-t-il dans les colonnes du Figaro ce mercredi 17 octobre. "Ma famille me pousse et m'oppresse. Il faut qu'on y aille", précise celui qui sera donc candidat face à Anne Hidalgo, avec qui les relations sont explosives depuis plusieurs mois.



Il y a deux mois à peine pourtant, il affirmait au Figaro qu'il ne serait pas tête de liste pour les municipales. "J'aurai 80 ans en 2020. J'en aurais eu vingt-cinq de moins, d'accord, mais là, j'ai une famille et des affaires à gérer. Et je veux que la fête continue", expliquait-il alors. Depuis il a également cessé ses activités de forain.

Cette officialisation est donc pour le moins surprenante et intervient un mois après le tollé provoqué par une vidéo où on le voyait tenir des propos homophobes. Marcel Campion précise qu'il portera sa candidature officielle d'ici "trois à quatre mois".

Avec son mouvement Paris Libéré, il espère l'emporter dans la capitale en 2020 et assure avoir "quasiment tous les candidats par arrondissements". Des candidats qui seront issus de la société civile. "On va mettre un coup de balai là-dedans", lance celui qui souhaite que "Paris redevienne Paris".