Paris : la grande roue de Marcel Campion ne reviendra pas

publié le 21/11/2018

La grande roue ne reviendra pas à Paris : le "roi des forains" Marcel Campion, qui contestait une décision de la mairie de Paris, n'a pas obtenu gain de cause mercredi devant le Conseil d'État. Installée de manière saisonnière place de la Concorde depuis l'hiver 1993, la grande roue, qui attirait entre 300.000 et 400.000 visiteurs par an, a été démontée en mai dernier après une décision du Conseil de Paris, au grand dam de son propriétaire, Marcel Campion, qui avait alors saisi la justice.



Dans sa décision rendue mercredi 21 novembre, le Conseil d'État a estimé que le non-renouvellement de la convention qui liait la mairie et la société d'exploitation du manège s'explique par la fin du "terme initial" de la convention de deux ans, et "non d'une décision de résilier le contrat avant son terme". Le Conseil d'État a ainsi suivi la décision rendue en première instance par le tribunal administratif et rejeté la demande de la société de Marcel Campion, Fêtes Loisirs.

Soupçons de "favoritisme"

"La roue de Paris finira peut-être sur la place Rouge ou à Rome", s'est désolé dans un communiqué le "roi des forains", en indiquant qu'il se réservait la possibilité de porter le litige devant la Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg. La décision d'arrêter la grande roue suivait de quelques mois celle d'arrêter le marché de Noël organisé depuis 2008 par Marcel Campion, suscitant elle aussi nombre de manifestations et de recours judiciaires, en vain, du patron des forains.

Depuis fin 2015, les conditions de passation du marché de la grande roue sont au cœur d'une enquête judiciaire sur des soupçons de "favoritisme", élargie depuis au marché de Noël, après un rapport de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France.