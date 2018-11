publié le 26/11/2018 à 08:18

Que doit faire Emmanuel Macron face aux "gilets jaunes" ? Selon Ségolène Royal, "rien ne peut se faire, aucun dialogue ne peut se nouer, si les taxes mises à l'aveugle sur les carburants ne sont pas retirées, c'est ce que je demande solennellement aujourd'hui".



Sur France 3, l'ancienne ministre de l'Environnement a appelé le président de la République à "faire preuve de bon sens et d'un peu d'humilité". "Il y a une réforme injuste qui a été mise en place et qui a semé du désordre", a-t-elle jugé.

A-t-elle raison ? Invitée à l'antenne de RTL, Élisabeth Borne estime que "Ségolène Royal a changé d'avis". La ministre des Transports poursuit : "Je me souviens de Ségolène Royal, qui a présidé la COP21 et qui a été expliquer à tous les chefs d'État de la planète qu'il fallait une trajectoire carbone. Ce n'est pas très cohérent de dire aujourd'hui que l'on renonce à cette trajectoire carbone. C'est important d'être cohérent aussi en politique", a réagi la ministre.