publié le 26/11/2018 à 07:49

Une réunion de crise a lieu ce lundi 26 novembre à Bercy. Au menu : les conséquences économiques des manifestations des “gilets jaunes”. Après le deuxième épisode de ce mouvement de blocage, on peut commencer à identifier les principales factures qui se profilent.



La première c’est évidemment les pertes de chiffre d’affaire dans le secteur commercial. Elles sont de l’ordre de 30 à 50% selon les entreprises, et seront probablement supérieures après le bilan de ce week-end. Les grandes surfaces et les galeries marchandes étaient particulièrement ciblées.

Par capillarité, notamment avec les blocages d’entrepôts, ce sont les chaînes d’approvisionnement qui ont été désorganisées : de 20 à 100% des marchandises attendues en magasins ou en usines n’ont pas été livrées. Les techniciens appellent cela le risque logistique : nos organisations industrielles et commerciales fonctionnent sans stock et selon le principe des livraisons “juste à temps”.



L’usine PSA de Sochaux a ainsi été mise à l’arrêt faute de pièce en provenance du Sud-Ouest. Dans le sud, 600 tonnes de clémentines Corse ont été bloquées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les centaines de ruptures ont fragilisé le système et coûteront cher.

Un rattrapage difficile

Les commerçants comme les industriels et les transporteurs vont devoir récupérer les manques à gagner des deux semaines écoulées. Les emplettes des consommateurs vont certes reprendre, mais une partie des ventes qui n’ont pas été réalisées durant cette période sont définitivement perdues. Un rattrapage pourrait se retrouver sur les prix. Surtout si ces événements accélèrent le transfert des achats vers l’Internet. Ce qui fragiliserait un peu plus encore les magasins traditionnels.



Cette situation peut aussi avoir des répercussions sur l’emploi. Dans l’immédiat, on a déjà constaté pour Sochaux le chômage technique de 1.600 salariés. Pour les agrumes du Midi, 1.400 saisonniers ont été mis à pied temporairement. Et à terme, les conséquences risquent d’être grandes pour les commerces les plus fragiles. La période de fin d’année fournit jusqu’à 50% de leur chiffre d’affaire. Une enseigne comme Armand Thierry a vu ses ventes chuter de 70% depuis les blocages des galeries marchandes. Il est probable que des CDD en fassent les frais. Ce qui, en termes de désertification des territoires, n’est jamais une bonne nouvelle.

