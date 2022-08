Borne devant le Medef : la Première ministre évoque le risque de "rationnement" de l'électricité

De la gravité et des coûts. Après avoir ouvert la porte à la possibilité d'une taxation des superprofits des grandes entreprises françaises, Elisabeth Borne a pris la parole lors de l'université d'été du Medef. Dans un contexte tendu avec les patrons, la Première ministre a maintenu son discours de fermeté.

La cheffe du gouvernement a ainsi appelé, ce lundi 29 août, à la "responsabilité collective" en matière d'économies d'énergie. Il "faut agir plus vite et plus fort" face au dérèglement climatique et à la flambée des prix de l'énergie, a-t-elle assuré. Des propos qui détonnent avec l'état d'esprits des patrons.

"L'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure n'est plus au chacun pour soi, l'heure est à la responsabilité collective", a-t-elle indiqué en expliquant "préférer les économies choisies plutôt que les coupures subies".

Rationnements et mise en garde

Elisabeth Borne invite ainsi les entreprises à "agir plus vite et plus fort", afin de "surmonter le risque de pénurie de gaz cet hiver" et "atténuer le dérèglement climatique". La Première ministre a ainsi estimé que les entreprises "seraient les premières touchées" en cas de "rationnement" face à un risque de pénurie. "Nous devons malheureusement nous y préparer", a-t-elle expliqué.

Elle a aussi missionné les entreprises qui doivent réaliser des "plans de sobriété" énergétique. Concrètement, cela signifie qu'elles devront réduire les consommations de 10%, afin d'éviter que le gouvernement n'impose des "baisses de consommation". "Chaque entreprise doit se mobiliser et agir", a-t-elle affirmé. "Rendez-vous début octobre" pour tirer un "premier bilan" de ces plans d'économies d'énergie. Une échéance qui sonne comme un compte-à-rebours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info