publié le 23/06/2019 à 17:24

Un système de bonus-malus sur les contrats courts va être mis en oeuvre le 1er janvier 2020 dans sept secteurs de l'économie, dont l'hébergement et la restauration ou encore l'agroalimentaire mais pas dans le bâtiment et la santé. Une taxe de 10 euros par CDD d'usage va être créée pour ce contrat spécifique.

Muriel Pénicaud explique être "profondément choquée" que "l'on puisse appeler les gens en leur disant : 'Vous venez cet après-midi, vous venez demain'. Ils ne peuvent pas organiser leur vie et se projeter".

La ministre du Travail qu'un bilan de cette mesure sera effectuée dans "deux ans". Elle explique ce long délai en ajoutant : "On suivra les résultats au fur et à mesure, on aura une première tendance. Dans cette réforme, on incite à changer de comportement, ça ne se fait pas en un jour. On va suivre de près, on ne va rien lâcher sur la lutte contre la précarité, c'est un vrai fléau", ajoute-t-elle lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.