Un échange téléphonique inattendu. Après avoir partagé sur les réseaux sociaux sa colère de voir les bars et les restaurants fermés dans les départements classés en rouge, Jean-Marie Bigard a reçu un appel d'Emmanuel Macron.

Selon Le Monde, le président de la République aurait ainsi demandé à Patrick Sébastien le numéro de téléphone du sociétaire des Grosses Têtes sur RTL. Selon Jean-Marie Bigard, Emmanuel Macron lui aurait "donné raison". "On va changer de stratégie", aurait-il ajouté selon des propos rapportés par Le Figaro.

"Nous faisons le maximum pour pouvoir rouvrir dans les conditions sanitaires acceptables et que le modèle économique soit viable", a insisté Gérald Darmanin lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. "On aimerait tous pouvoir retrouver la vie d'avant. Mais on a un virus dont on a ni le traitement, ni le vaccin", a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin estime que "le fait que le président de la République ait mis autant de son poids personnel" montre à quel point il prend le sujet à bras le corps. Sur l'appel à l'humoriste, le ministre des Comptes publics n'a pas souhaité "commenter les relations que le président de la République a avec les Français".

Emmanuel Macron "est très connecté avec les Français. Chacun sait que la façon de travailler du président de la République, c'est d'écouter le terrain", a-t-il conclu.