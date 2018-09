Benalla va finalement se rendre devant la commission d'enquête du Sénat

Emmanuel Macron et Alexandre Benalla en mars 2018

publié le 11/09/2018 à 22:50

Alexandre Benalla fait volte-face. L'ancien chargé de mission de l'Élysée a annoncé ce mardi 11 septembre, dans la soirée, qu'il se présenterait finalement devant la commission d'enquête du Sénat.



"Afin d'éviter les poursuites judiciaires dont on me menace, je vais être contraint de me rendre devant cette commission si une convocation officielle m'est adressée", a expliqué Alexandre Benalla dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'avocat de l'ancien préposé à la sécurité du couple présidentiel avait pourtant indiqué que son client réserverait "l'ensemble de ses réponses aux magistrats instructeurs".

Alexandre Benalla a été mis en examen pour "violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail" et quatre autres chefs d'accusation, après les violences commises en marge des manifestations du 1er mai à Paris. Il sera auditionné par les juges le 28 septembre prochain.



Philippe Bas, le sénateur président de la commission d'enquête, avait menacé d'envoyer un huissier chez l'ancien collaborateur pour le forcer à se rendre à l'audition, prévue le 19 septembre. Jean-Pierre Sueur, l'un des rapporteurs de la commission, avait indiqué que le mis en examen "n'était pas convoqué jusqu'à présent" mais qu'il devra se déplacer s'il est convoqué, une éventualité "plus que probable" selon le sénateur.