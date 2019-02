publié le 08/02/2019 à 16:05

Violences le 1er mai dernier, confusion autour des passeports diplomatiques, enregistrements révélés par Mediapart, démission, enquête sur un contrat avec un oligarque russe, procès du couple de la Contrescarpe...



L'affaire Benalla se poursuit. Rebondissement d'abord avec des enregistrements datés de juillet dernier, que Mediapart assure avoir authentifiés, Alexandre Benalla y explique avoir le soutien d'Emmanuel Macron, lors d'une rencontre avec Vincent Crase.

Selon plusieurs enregistrements sonores dévoilés par Mediapart jeudi 31 janvier, Alexandre Benalla et Vincent Crase se sont retrouvés le 26 juillet dernier alors que les deux hommes ont été mis en examen pour "violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public". Une violation manifeste du contrôle judiciaire qui leur interdisait tout contact.

La cheffe de la sécurité de Matignon a démissionné

Après la publication de l'article par Mediapart, des journalistes ont tenté de vérifier auprès de Matignon l'hypothèse selon laquelle la conversation a été enregistrée au domicile de la cheffe du Groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM). Cette dernière a finalement démissionné cette semaine de ses fonctions, afin d'"écarter toute polémique" et ne pas "exposer" le Premier ministre.



Dans une lettre datée du 1er février et obtenue par l'AFP, les services du Premier ministre expliquaient au Parquet de Paris avoir questionné la cheffe du GSPM sur cette rencontre.

Selon une source proche du dossier, c'est sur la base de ce courrier que le parquet a ouvert une enquête et tenté lundi de perquisitionner les locaux de Mediapart, pour se faire remettre les enregistrements, une initiative vivement dénoncée par le site d'information, plusieurs médias et l'opposition comme une atteinte au secret des sources des journalistes.



Édouard Philippe a toutefois assuré n'avoir donné "aucune instruction" au parquet de Paris. "Matignon a été totalement transparent et continuera à l'être", a-t-il déclaré dans Paris-Normandie.



Le compagnon de la cheffe de la sécurité, un militaire, a été suspendu "à titre conservatoire" mercredi 6 février, par le ministère des Armées. Il serait impliqué dans un contrat négocié par Alexandre Benalla et un oligarque russe. Cette décision a été prise "en attendant que la lumière soit faite sur ces allégations" parues à son propos dans Libération, a indiqué le ministère à l'AFP.

Une nouvelle enquête ouverte

À ce sujet, le parquet national financier (PNF) a confirmé jeudi 7 février l'ouverture d'une enquête. Selon Mediapart, les investigations du PNF ont été ouvertes, à une date non précisée, pour "corruption" et concernent un contrat signé entre Mars, la société de Vincent Crase et l'oligarque russe Iskander Makhmoudov, qui aurait été "négocié" par Alexandre Benalla, "du temps où il était à l'Élysée".



Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a défendu sur Europe 1 l'indépendance de la justice dans l'affaire Benalla, ce vendredi 8 février. Il voit dans l'ouverture d'une enquête du parquet financier la preuve que "personne "n'est au-dessus des lois", a-t-il dit.

Le couple de la place de la Contrescarpe jugé

Le couple de la Contrescarpe est jugé ce vendredi 8 février pour violences contre des policiers. "Ils ont une certaine appréhension car ce sont des jeunes qui n’ont jamais eu affaire à la justice. Pour ce qui concerne l’affaire Benalla en elle-même, ils continuent à dire, à penser et à juste titre que ce n’est pas leur affaire en réalité", dit sur RTL leur avocat Maître Sahand Saber.



"Leur affaire est à l’origine une affaire de jet de projectiles, ils regrettent de l’avoir fait et ensuite de violences policières et elle s’arrête là", souligne leur avocat.



Il est reproché à Chloé P. et Georgios D., le couple filmé en train d'être molesté par Alexandre Benalla le 1er mai 2018 à Paris, d'avoir jeté des projectiles contre les forces de l'ordre place de la Contrescarpe. Le jeune homme a reconnu avoir jeté une carafe d'eau vers les CRS et sa compagne un objet qui pourrait être un cendrier. Deux mois et demi de prison avec sursis ont été requis contre eux.