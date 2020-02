publié le 12/02/2020 à 14:00

RTL près de chez vous bat le pavé lillois ce mercredi 12 février. Lille, une ville de 200.000 habitants, au cœur d’une métropole de 1.200.000 habitants, dynamique et ouverte sur l’Europe est parfois embouteillée et polluée. Mais c’est la sécurité qui est au centre des préoccupations des habitants.

À un peu plus de quatre semaines du premier tour des élections municipales, un sondage Ipsos, place Martine Aubry, maire depuis 19 ans, en tête avec 30% des intentions de vote. L’écologiste Stéphane Baly est deuxième avec 18%. La candidate de la majorité Violette Spillebout est à 15%. Et le Rassemblement national est à 11%, à égalité avec la France insoumise et Les Républicains.

Invitée au micro de RTL, Martine Aubry décrit une France "déchirée et vulnérable". Accusée par ses détracteurs de faire de l'écologie un argument électoral, la maire sortante répond : "Il faut aller plus vite, plus haut et plus fort. Lille n'est plus la ville la plus polluée. Nous sommes une des rares métropoles qui a réduit sa pollution depuis dix ans. Nous ne dépassons jamais les normes européennes, contrairement à Lyon, Marseille et Paris".

La capitale des Flandres connaît néanmoins 80 jours de pollution par an. "Nous dépassons les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (...) Nous sommes mauvais sur les petites particules qui nous viennent d'abord de nos sols pollués industriels et le choix du charbon par l'Allemagne qui nous envoie avec le vent, des micro-particules dangereuses", explique Martine Aubry.

Autres mesures annoncées par l'élue socialiste : la voiture. "J'ai demandé au préfet de passer à 70 km/h sur le périphérique et je demande qu'il y ait une interdiction des camions le matin. Pour capter les gaz à effet de serre, il faut encore plus de nature", met-elle en avant. "Ma conviction, c'est que beaucoup des réponses viendront des villes, en faisant avec des citoyens", prône-t-elle.

Les autres candidats aux élections municipales à Lille : Stéphane Baly pour EELV, Pierre Buissart pour DVD, Éric Cattelin-Denu pour le Rassemblement national, Marc-Philippe Daubresse pour Les Républicains, Julien Poix pour la France insoumise et Violette Spillebout pour LaREM et le centre.