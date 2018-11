publié le 07/11/2018 à 10:28

C'est pour répondre "à un sentiment d'urgence" que l'essayiste, journaliste et philosophe Raphaël Glucksmann a décidé de lancer un nouveau parti de gauche, baptisé "Place publique", un "mouvement qui vise à fédérer les énergies et à réinventer la démocratie", a-t-il expliqué sur RTL ce mercredi 7 novembre.



Qu'est-ce qui l'a poussé à entrer dans l'arène politique ? "Quand on écrit un livre où l'on dit qu'il y a une crise profonde de notre démocratie, que le monde en 2030 aura basculé dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique, on peut rester spectateur, mais ça ne suffit pas", affirme-t-il, ajoutant que les citoyens ne trouvent actuellement "pas leur place dans les partis politiques traditionnels".

Celui qui se revendique "de gauche" a donné une définition de la gauche telle qu'il la conçoit aujourd'hui : "Ce mot a été vidé de sa substance. Pour moi c'est avoir ce souci de la solidarité sociale dans un monde où les sociétés sont complètement désarticulées", estime Raphaël Glucksmann, qui poursuit : "Cela fait 40 ans que l'individualisme est en train de saper nos Républiques".

Verra-t-on une liste "Place publique" émerger pour les prochaines élections européennes ? "Je n'en sais rien", a concédé l'essayiste, qui souhaite d'abord "animer le débat entre les élections et imposer ses thèmes". Quant à ses possibles ambitions personnelles, Raphaël Glucksmann a été très clair : "Mon but n'est pas d'être député européen".