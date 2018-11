et Marie-Pierre Haddad

publié le 13/11/2018 à 08:36

Trois ans après les attentats perpétrés à Paris et en Seine-Saint-Denis, la menace terroriste a-t-elle baissé ? Non, répond Éric Ciotti. Invité à l'antenne de RTL ce mardi 13 novembre, le député Les Républicains affirme qu'"elle n'a pas baissé de façon structurelle".



"Je suis malheureusement réaliste. Regardez ce qui se passe au Sahel en Afghanistan, ou au Pakistan. Il y a aussi la menace, dans nos quartiers, dans nos territoires. Cet islamisme dénoncé par Gérard Collomb, lors de son dernier discours. Ces menaces sont toujours là. Ne baissons surtout pas la garde, ne donnons pas l’illusion que la menace s'est éloignée. Elle est toujours là et elle doit appeler à des réactions extrêmement fortes", estime Éric Ciotti.

Le député des Alpes-Maritimes estime qu'il "donner "plus de considération et de moyens aux policiers qui sont des cibles". Il a tenu aussi à rendre hommage à cette policière, la présidente de l'association "Policiers en colère", retrouvée morte. La piste du suicide est évoquée. "Elle était l'expression de la colère et du ras-le-bol des policiers", a indiqué Éric Ciotti.