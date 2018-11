publié le 13/11/2018 à 08:20

Qui va défiler aux côtés des "gilets jaunes" le 17 novembre ? "Je soutiens ce mouvement de colère qui vient du peuple et cette colère doit être entendue. Il est légitime de soutenir ce mouvement", a indiqué Éric Ciotti sur RTL, ce mardi 13 novembre.



Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes a annoncé qu'il sera à Nice au moment de la mobilisation. "Je veux soutenir cette revendication qui dépasse très largement le problème des carburants. Ce qui est en cause, c'est ce ras-le-bol fiscal. Ce mouvement spontané qui vient des réseaux sociaux, qui vient de la base exprime aujourd'hui cette colère fiscale que ressentent de plus en plus de Français", explique-t-il.

Mais cette montée de la grogne fait craindre à certains le risque d'une récupération politique. "Nous soutenons ce mouvement, nous ne le récupérons pas (...) Il n'y a pas de leader des "gilets jaunes", il y aura des citoyens, je suis député-citoyen donc tout le monde pourra y aller. Il ne s'agit pas de récupération",a ajouté Éric Ciotti qui demande au gouvernement d'"annuler l'augmentation des taxes le 1er janvier prochain".