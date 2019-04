Attentats au Sri Lanka : Emmanuel Macron fait part de sa "profonde tristesse"

publié le 21/04/2019 à 12:31

Plus de 160 personnes, dont 35 étrangers, ont été tuées dimanche 21 avril dans une série d'explosions dans des hôtels de luxe et des églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, a annoncé la police.



"Profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Nous condamnons fermement ces actes odieux. Toute notre solidarité avec le peuple sri lankais et nos pensées pour tous les proches des victimes en ce jour de Pâques", a réagi Emmanuel Macron sur Twitter.

Quelques minutes avant lui, d'autres responsables politiques français s'étaient exprimés pour condamner ces attentats. À droite, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les européennes, s'est dit "bouleversé" par ces "attentats" et, "en cette fête de Pâques endeuillée, uni à toutes les victimes, et à leurs familles".

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a dit sur Twitter également ses "pensées (qui) vont une fois encore aux Chrétiens persécutés à travers le monde et particulièrement à ceux du Sri Lanka, endeuillés par d'odieux attentats et ciblés pour leur foi".



"Pâques endeuillé au Sri Lanka, c'est toute notre humanité qui est blessée", a réagi Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les élections européennes, appelant au rassemblement "pour lutter contre le terrorisme et défendre nos valeurs de paix, de liberté et d'humanité".