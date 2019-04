Sri Lanka : comment prendre des nouvelles de ses proches ?

publié le 21/04/2019 à 10:48

Le Sri Lanka est frappé par des attaques terroristes. Des explosions ont été recensées ce dimanche 21 avril dans plusieurs villes du pays. Ces attaques ont eu lieu alors qu'était célébrée la messe de Pâques, dans ce pays ou les catholiques sont très nombreux. Le bilan, s'élevait en fin de matinée à plus de 150 morts, dont au moins 35 étrangers. Les victimes se trouvaient dans la capitale Colombo, à Negombo, une localité plus au nord, et à Batticaloa, dans l'est du pays.



La police a précisé qu'au total six lieux avaient été le théâtre d'explosion et, dans la capitale, trois hôtels de luxe et une église. Sur Twitter, l'ambassade de France au Sri Lanka a publié un message de prudence aux personnes se trouvant à Colombo : "Tenez-vous éloignés des lieux publics. Évitez tout déplacement".

>> Suivez toutes les informations sur RTL.fr



En cette période de forte affluence touristique, de nombreux étrangers sont en voyage au Sri Lanka. Les personnes qui se trouvent sur place peuvent rassurer leurs proches par différents moyens.

L'ambassade de France met à disposition deux numéros d'urgence que les Français peuvent contacter : +94 (0) 777 38 59 27 et +94 (0) 11 263 94 10.



Sur Facebook, le dispositif "Safety Check", mis en place par le réseau social lors de situations d'urgence, permet à ses utilisateurs de signaler à leurs proches qu'ils sont en lieu sûr.