et Benjamin Sportouch

publié le 06/10/2019 à 12:23

Alors que l'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris mène son cours, la question des procédures de détection de signes de radicalisation auprès des fonctionnaires reste au cœur du sujet. Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise, invité dans "Le Grand Jury" de RTL, revient sur cette polémique.

"C'est un scandale d'État. Le principe de renseignement, c'est qu'il soit renseigné, d'abord sur lui-même. Au sein de services de renseignement censés manier des informations sur les jihadistes, on laisse quelqu'un lui même radicalisé au vu et au su de tout le monde. Tout cela est évidemment très sensible. Il peut y avoir des trous dans le dispositifs, mais là c'est un cratère. C'est un scandale inquiétant".

Mais selon le député, inutile d'aller jusqu'au changement de personnel : "Je ne raisonne pas en changement de gens. C'est trop facile : on change les gens et on repart".

Et face à la polémique de certains politiques, qui qualifient Christophe Castaner d'incompétent et réclament sa démission, Éric Woerth déclare : "Je demande des comptes au ministre de l'Intérieur puisqu'il est en charge. Je ne demande pas sa démission. On ne va pas demander systématiquement la démission d'un membre du gouvernement sur chaque crise".