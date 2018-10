Astrologie : Franck Riester, un ambitieux au service de la culture

publié le 20/10/2018 à 15:17

Quand on est né, comme Franck Riester, sous le signe du Capricorne, cela nous apprend que l’homme est ambitieux et qu’il aime particulièrement tout ce qui touche à la culture et à l’histoire : il n’existe pas de Capricorne qui, d’une manière ou d’une autre, ne s’intéresse pas au passé.



Les uns se plongeront dans la généalogie par exemple, les autres se passionneront pour l’archéologie ou l’ethnologie, une science qui recouvre de nombreuses disciplines dont l’anthropologie des religions et du politique par exemple. En astrologie, savoir, expérience et politique appartiennent précisément au même signe, le Capricorne.

Cela revient-il à dire qu’il y a prédestination, un destin tracé d’avance, et que Franck Riester est parfaitement à sa place en tant que ministre de la culture, comme d’autres sont destinés à piloter des avions, à serrer des boulons ou encore à traverser la vie en dilettante ? On peut supposer que vous vous posez tous la question : est-on programmé à l’avance, et le thème de Franck Riester donne-t-il une des réponses possibles à cette question ?

Quand on voit que son Soleil (l’astre le plus important du thème) est au zénith, et en Capricorne, on peut se dire, si on connaît un peu l’astrologie, qu’effectivement, il est très ambitieux et qu’il était fait pour occuper un poste à haute responsabilité (le zénith) dans un des domaines du Capricorne. Toutefois, s’il est comme son thème le montre un puits de science et de connaissances, ce n’est pas forcément le destin, c’est parce qu’il est curieux de tout comme l’atteste la conjonction entre le Soleil et Mercure.



Mais cela ne répond que très peu à la question de la prédestination… Si l’on en croit ceux qui ne connaissent pas l’astrologie, c’est justement la question du "tout est écrit" qui fait sourire de manière ironique les tenants de la liberté d’action. On peut adhérer à cette pensée mais on peut aussi réfléchir au fait que chaque personne importante de notre vie, ou chaque situation représentée par les astres (le mot représenté étant important) nous incitent à nous construire notre destin et à contribuer à l’évolution : c’est justement cette contribution, que nous acceptons pour les uns et rejetons pour les autres, qui constitue ce fameux destin. De fait, ceux qui nous éduquent et le contexte dans lequel nous arrivons à la naissance peuvent être considérés comme les instruments du destin, ceux qui le façonnent. C’est en tout cas ce que dit l’astrologie.



D’après son thème, le destin de Franck Riester semble assez clair : grâce à son ascendant Poissons (l’ascendant est une construction personnelle, il représente nos identifications à ceux qui nous ont formés) Franck Riester a appris à ne dépendre de personne, à suivre son intuition et à écouter ce que P. Coehlo appelle "le langage du monde". Notre nouveau ministre de la culture sait mieux que personne décrypter les message subliminaux, s’adapter aux situations, alors que le Capricorne est souvent raide comme la justice et n’accepte aucun compromis. La construction de son destin personnel l’a aidé à être moins rigide intérieurement, moins sévère avec lui-même, alors que le Capricorne lui murmure depuis son enfance qu’il doit aller au bout de ses ambitions. Eh bien, il a réussi !